50-Stunden-Streik konnte abgewendet werden

Der 50-Stunden-Streik bei der Bahn ist abgewendet. Wie die deutsche Tagesschau berichtet, haben sowohl die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) als auch die Deutsche Bahn einem verpflichtenden Vergleich zugestimmt, den das Arbeitsgericht in Frankfurt vorgelegt hatte. Dass es in der kommenden Woche zu einem Streik kommt, sei trotzdem noch möglich.

Weshalb kommt es zu den Streiks?

Die Deutsche Bahn hatte noch versucht, den Streik per Eilantrag abzulehnen. Der bundeseigene Konzern teilte am Samstagmorgen mit, dass er einen entsprechenden Eilantrag beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main eingereicht habe. Der bundesweite Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sei unverhältnismässig und schädige Kunden sowie unbeteiligte Dritte, hiess es zur Begründung.