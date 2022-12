50 Zentimeter Neuschnee – teils erhebliche Lawinengefahr

Am Wochenende gab es insbesondere in den Alpen bis zu 50 cm Neuschnee. Am Montag wird weiterer Schneefall erwartet, die Lawinengefahr ist teils beträchtlich.

Am Wochenende gab es in der Höhe bis zu einem halben Meter Neuschnee. Am Montag kommen stellenweise noch bis zu 40 Zentimeter Neuschnee dazu. In der Höhe warnt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) vor erheblicher Lawinengefahr.

Darum gehts In den Alpen ist am Wochenende einiger Neuschnee gefallen.

Am Montag gibt es Neuschnee ab Höhen von 1100 Metern über dem Meer.

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung warnt vor Lawinengefahr.

Der Dezember bringt den Schnee mit sich: So sind am Wochenende in den südlichen Alpen verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee gefallen, wie «MeteoNews» berichtet. Bis zum Montagnachmittag sollen oberhalb von 1100 bis 1300 Metern auf der Alpensüdseite nochmals 20 bis 40 Zentimeter Schnee dazukommen, in Norden wird es 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee geben.

In der Höhe droht Lawinengefahr

Aufgrund der Niederschläge ist die Lawinengefahr in der Höhe teils «erheblich», wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) warnt. Die Gefahr gehe vom Neuschnee und schwachen Altschnee aus. «Die Gefahrenstellen liegen vor allem an West- über Nord- bis Osthängen oberhalb von rund 2200 Metern. Im Hochgebirge liegen sie an allen Expositionen», so das SLF. Besonders in der Nacht auf Montag und am Montag seien grosse spontane Lawinen möglich.

Das SLF warnt davor, dass einzelne Wintersportler in der Höhe Lawinen auslösen könnten und betont: «Ski- und Schneeschuhtouren erfordern viel Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr.» Auch die Erwärmung und Sonneneinstrahlung am Dienstag könne zu Lawinen führen. Trotz des jüngsten Schneefalls sind die Schneehöhen fast in der ganzen Schweiz unterdurchschnittlich und zum Teil gar stark unterdurchschnittlich.