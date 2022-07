Sorrento : 500 Euro Busse – italienischer Badeort verbietet Herumlaufen im Bikini

In einem Küstenort in Italien haben Einheimische genug von freizügigen Touristinnen und Touristen. Wer oben ohne oder im Bikini flaniert, kassiert eine saftige Strafe.

In Sorrento gibts 500 Franken Busse fürs Herumlaufen oben ohne.

Der Bürgermeister des beliebten Touristenorts in der Nähe von Neapel hat genug von freizügigen Badegästen.

So wie hier auf diesem Insta-Profil abgebildet, darf im süditalienischen Ferienort Sorrento nicht mehr flaniert werden:

Der Bürgermeister des beliebten Touristenorts in der Nähe von Neapel hat genug von freizügigen Badegästen. Zuviel entblösste Haut würde die Einheimischen verärgern, sagt Massimo Coppola, «unanständiges Verhalten» sei in Sorrento weit verbreitet. Frauen, die nun im Bikini herumlaufen oder Männer ohne Hemd würden nun umgerechnet 500 Franken gebüsst. Dafür sorgen Beamte der Stadtpolizei, berichtet die «Times» .

Er habe in letzter Zeit ein Verhalten beobachtet, das von der Mehrheit der Menschen als Verstoss gegen Anstand und die Sitte angesehen wird, so der Bürgermeister. Er befürchtet, dass dies dem Image der Stadt schadet.

Barfusslaufen verboten

Unterstützung erhält der Bürgermeister vom ansässigen Journalisten Max Tamanti, der sagt, Küstenstädte in ganz Italien würden inzwischen «Dantes Inferno» ähneln, da so viele Touristinnen und Touristen in der Öffentlichkeit mit Badekleidung herumlaufen.