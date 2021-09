Aus der Nachbarschaft : 500 Harassen Feldschlösschen landen auf Deutscher Autobahn

Ein LKW hat bei Tuningen (D) auf der Autobahn eine grosse Ladung Bier verloren. Die A81 war deshalb mehrere Stunden lang gesperrt.

Ein 27-jähriger Lastwagenchauffeur war am Donnerstag gegen 16 Uhr an der Anschlussstelle Tuningen (D) auf die A 81 aufgefahren und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. «Hierbei verrutschten vermutlich aufgrund falscher Sicherung die Bierkisten auf der Ladefläche, rissen die Seitenplane des Anhängers aus der Verankerung und fielen infolgedessen auf die Fahrspuren der Autobahn», teilte die Polizei Konstanz am Freitag mit.

Autobahn mehrere Stunden gesperrt

«Rund 500 Bierkisten und deren Inhalt, gut ein Drittel der Ladung, waren schliesslich auf der Autobahn verteilt», so die Polizei. Die A81 in Richtung Stuttgart (D) musste während derAufräumarbeiten voll gesperrt werden. Am Lastwagen entstand ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro, an den beiden Autos von rund 6.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Bier-Ladung habe bislang nicht beziffert werden können, heisst es weiter.