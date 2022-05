Beim Rekordfund von Kokain im Wert von über 50 Millionen Franken haben Nespresso-Mitarbeitende der Polizei einen entscheidenden Tipp gegeben. In der Schweiz profitierten verschiedene kriminelle Gruppierungen vom Drogenhandel, so das Fedpol.

Romont FR : 500 kg Kokain in Kaffeebohnen – «nicht möglich, jeden Container zu prüfen»

1 / 2 500 Kilo Kokain stellte die Polizei in Romont FR sicher. Kantonspolizei Freiburg Mitarbeitende von Nespresso hatten beim Abladen von Säcken mit frisch gelieferten Kaffeebohnen eine unbekannte weisse Substanz entdeckt. Kantonspolizei Freiburg

Darum gehts Die Kapo Freiburg konfiszierte am Montag über 500 Kilogramm Kokain.

Die Drogen wurden in aus Brasilien stammenden Containern entdeckt.

Nespresso-Mitarbeitende informierten nach dem Fund weissen Pulvers die Polizei.

Kein gewöhnlicher Arbeitstag: Nachdem Nespresso-Mitarbeitende in Romont FR am Montag Säcke mit frisch gelieferten Kaffeebohnen aus Brasilien abgeladen hatten, entdeckten sie eine unbekannte weisse Substanz. Die herbeigerufenen Polizisten der Kantonspolizei Freiburg liessen das Pulver analysieren. Der Befund: Kokain. Nach der Durchsuchung von fünf weiteren Schiffscontainern, die am gleichen Tag wie die Kaffeebohnen angeliefert worden waren, entdeckten und beschlagnahmten die Beamten insgesamt über 500 Kilogramm Kokain mit einem Reinheitsgrad von 80 Prozent. Der Verkaufswert auf dem Markt wird auf über 50 Millionen Franken geschätzt. Die Polizei vermutet, dass die gesamte Menge für den europäischen Markt bestimmt war.

Aufgrund des laufenden Verfahrens will sich die Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg nicht weiter zum Fall äussern. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hatte rund 20 Mitarbeitende vor Ort, die mithilfe von Spezialgeräten die verschiedenen Container scannten und bei der Durchsuchung halfen. Gemäss Sprecher Simon Erny ist es aufgrund der grossen Warenströme in die Schweiz nicht möglich, jeden einzelnen Container zu prüfen. «Das BAZG kontrolliert daher risikobasiert und stichprobenweise.» Wo verstärkt kontrolliert werden sollte und allenfalls mehr Personalressourcen eingesetzt werden sollten, werde laufend evaluiert.

Verschiedene kriminelle Gruppierungen aktiv

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol), das in der Schweiz für die internationalen und kantonsübergreifenden Ermittlungen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität zuständig ist, sagt, dass das meiste Kokain in Europa ursprünglich aus Südamerika stammt. «Vorwiegend aus Bolivien, Peru und Kolumbien», so Sprecherin Mélanie Lourenço.

Wichtige Drehscheiben für das Kokain aus Südamerika in Europa seien die Niederlande, Belgien und Spanien. «Von dort aus wird die Droge auf dem Landweg in andere europäische Länder, darunter auch die Schweiz, transportiert», sagt Lourenço. In der Schweiz gebe es verschiedene kriminelle Gruppierungen, die im Kokainhandel und -schmuggel aktiv seien. Etwa gehörten kriminelle Gruppen mit italienischer Herkunft und Gruppen aus Südosteuropa zu den grössten Kokainimporteuren in Europa.