Seoul, Südkorea : 500 Menschen wegen Grossbrand in Barackensiedlung evakuiert

In der südkoreanischen Millionen-Metropole Seoul wütet in Feuer. Betroffen ist eine Siedlung für ärmere Bewohner im Süden der Stadt.

Wegen eines Feuers in einer Barackensiedlung der südkoreanischen Millionen-Metropole Seoul sind etwa 500 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Dutzende von Behausungen in der Siedlung Guryong im Süden der Hauptstadt seien bei dem Brand am frühen Freitagmorgen niedergebrannt, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Feuerwehr. Ob Personen zu Schaden kamen, war zunächst unklar. Laut Yonhap ist Guryong die letzte noch verbliebene Barackensiedlung in Seoul.