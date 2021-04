Während der Corona-Zeit wurden in Frankreich 500 neue Sekten gegründet.

Seit Beginn der Covid-Krise sind in Frankreich rund 500 neue Sekten sowie ähnliche Glaubensgruppen aufgetaucht. Experten zeigen sich ob dieses Trends nicht überrascht. «Wenn die Leute in Situationen geraten, die sie nicht mehr meistern, verfallen sie in extreme oder gar wahnwitzige Glaubenshaltungen», erklärt Didier Pachoud vom Schutzverein Gemppi. Die Pandemie verunsichere und die Ängste seien gross.