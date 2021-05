Pilotversuch in Stadt Zürich - 500 Personen sollen monatliches Grundeinkommen erhalten

Ideen für ein sogenanntes Grundeinkommen gibt es in der Schweiz immer wieder. Zuletzt wurde 2016 eine Initiative zum bedingungslosen Grundeinkommen mit über 75 Prozent klar abgelehnt. In der Stadt Zürich hatte die Vorlage jedoch viele Befürworterinnen und Befürworter. In den Stadtkreisen 4 und 5 wurde die Initiative sogar mit 54,7 Prozent bejaht.

Nun soll es in der Stadt Zürich einen neuen Anlauf geben. Die Initiative «Wissenschaftlicher Pilotversuch Grundeinkommen» wird am Montag eingereicht. Das Initiativkomitee hat in den vergangenen sechs Monaten über 4000 Unterschriften gesammelt. Die Vorlage will, dass mindestens 500 Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher während drei Jahren ein monatliches Grundeinkommen erhalten. Die genaue Höhe ist im Initiativtext nicht festgelegt. Der Betrag wäre vom früheren Lohn des Teilnehmenden abhängig, dürfte das Existenzminimum jedoch nicht unterschreiten, schreibt der «Tages-Anzeiger» in einem Artikel. Der Versuch soll durch Hochschulen begleitet werden. Für die Kosten würde die Stadt aufkommen.