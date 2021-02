Ab ins Quarantäne-Hotel : 500-Pfund-Busse und Isolation – böse Überraschung für England-Heimkehrer

In Grossbritannien sind am Montag verschärfte Einreisebestimmungen wegen der neuen Coronavirus-Varianten in Kraft getreten. Nicht alle hatten sich darüber ausreichend informiert.

1 / 7 Einer der Rückkehrer, der in Quarantäne musste. Getty Images Wie diesem Passagier erging es etlichen weiteren bei ihrer Einreise nach Grossbritannien. AFP Sie wurden mit Bussen in ausgewählte Quarantäne-Hotels gebracht. REUTERS

Darum gehts In Grossbritannien gelten neue Corona-Bestimmungen.

Reisende müssen in ein Hotel in Quarantäne.

Die Kosten müssen sie selber übernehmen.

Die neuen Quarantäne-Hotels in Grossbritannien haben ihre ersten Gäste aufgenommen. Passagiere, die am Montag auf dem Londoner Flughafen Heathrow eintrafen, wurden von Sicherheitskräften zu Bussen gebracht, die sie in die nahe gelegenen Hotels fuhren. Personen, die in England aus 33 Staaten eintreffen, die als Hochrisikogebiete eingestuft werden, müssen unter den neuen Regeln zehn Tage lang auf eigene Kosten in dafür ausgesuchten Hotels bleiben.

Für einen britischen Geschäftsmann bewahrheitete sich bei seiner Rückkehr das bekannte Sprichwort, «Unwissenheit schützt vor Strafe nicht». Wayne Kelly hatte es versäumt, sich über die neusten Massnahmen zu informieren, was dazu führte, dass er sich vorzeitig keinen Platz in einem Quarantäne-Hotel gesichert hatte. Die Folge: eine Busse über 500 Pfund (gut 600 Franken). Zusätzlich muss er 1750 Pfund für seine zehntägige Selbstisolation hinblättern. Darin enthalten sind Kosten für Transport und Verpflegung, die Corona-Tests während der Quarantäne und den Sicherheitsdienst. «Ich wusste nicht, worum es geht und ich begreife es noch immer nicht», beteuert Kelly gegenüber dem «Mirror». Diese Art, Menschen zu behandeln, sei «schrecklich».

Kosten für Quarantäne sind «verrückt»

Andere Heimkehrer sagen gegenüber dem britischen Boulevardblatt, dass sie sich «niedergeschlagen und schlecht» fühlen. Dies, weil sie sich trotz negativem Corona-Test vor der Rückreise in Isolation begeben müssen. Der Kurierfahrer Roger Goncalves meint: «Wieso muss ich trotz negativem Resultat in einem Zimmer ausharren?» Die 1750 Pfund für die Hotel-Quarantäne findet er «verrückt». Jetzt will er die Zeit beim TV-Schauen und mit Netflix hinter sich bringen.

Übrigens: Wer sich den Tests verweigert, riskiert eine Geldstrafe zwischen 1000 und 2000 Pfund. Wer sich der Hotel-Quarantäne widersetzt, muss 5000 bis 10’000 Pfund Strafe zahlen.

Grossbritannien weitet derweil sein Corona-Impfprogramm nun auf Menschen aus, die älter als 65 Jahre sind, und solche mit Gesundheitsproblemen, wie Gesundheitsminister Matt Hancock bekannt gab. Am Sonntag hatte die Regierung ihr Ziel erreicht, 15 Millionen der am stärksten gefährdeten Einwohner die erste von zwei Dosen zu verabreichen, darunter Menschen über 70 und Beschäftigten des Gesundheitswesens.