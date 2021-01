Derzeit befinden sich zwei Klassen in Quarantäne.

Der Schulbus von Volketswil wird die Kinder zum Massentest in Dübendorf bringen.

In der Schule Feldhof gab es seit den Weihnachtsferien vermehrt Quarantäneauflagen aufgrund von Covid-19. Im Schulhauf Feldhof sind derzeit zwei Klassen in Quarantäne. Als weiterführende vorsorgliche Massnahme hat der Schulärztliche Dienst des Kantons Zürich verfügt, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Schulpersonal mit einem Corona-Schnelltest getestet werden sollen, wie die Schule Volketswil auf ihrer Website mitteilt. Etwa 500 Kinder besuchen das Schulhaus Feldhof.

In Kilchberg ZH hingegen ist eine ganze Schule in Quarantäne. Ein Unterstufenschüler der Primarschule Dorf wurde positiv auf die britische Corona-Mutation getestet . Schüler und Lehrer sowie auch die Geschwister sämtlicher Schüler sowie Personen, die mit dem infizierten Kind Kontakt hatten, dürfen das Haus nicht mehr verlassen, schreibt der «Blick». Zudem gilt ab der vierten Klasse auf allen Schulanlagen eine Maskentragpflicht.

Speicheltest für Kindergärtler

Die Schulpflege von Volketswil begrüsst das dortige Vorgehen, mit dem man zur Sicherheit der Kinder und der Mitarbeitenden beitragen wolle. Das Drive-in-Testzentrum in Dübendorf wird die freiwilligen Tests ab Mittwoch bis Freitag während der Unterrichtszeit durchführen. Im Kindergarten werden Speicheltests eingesetzt, ab der ersten Klasse kommen Nasenabstriche zum Einsatz. Die Kinder werden mit dem Schulbus zum Testzentrum gefahren.

Als weitere vorsorgliche Massnahme gemäss Schulärztlichem Dienst des Kantons müssen alle Schülerinnen und Schüler der Schulen in Volketswil ab der vierten Klasse seit Dienstag in der Schule eine Maske tragen. Diese werden den Kindern von der Schule zur Verfügung gestellt. Zudem dürfen nur noch erwachsene Personen das Schulgelände und die Schulhäuser betreten, die in den Schulbetrieb involviert sind. Laut Schulpräsident Yves Krismer könne man über die Art des Coronavirus derzeit keine Angaben machen.