Folge von heftigem Gewitter  - 500 Soldaten beseitigen im überfluteten Cressier NE die Schäden

Nach einem starken Unwetter verwandelten sich zwei Dorfbäche in reissende Flüsse.

Nachdem ein Unwetter in Cressier NE für Überschwemmungen gesorgt hatte, steht nun das grosse Aufräumen an.

Die Schäden in Cressier sind enorm. Nachdem ein heftiges Gewitter gleich zwei Bäche über die Ufer treten liess, hat am Wochenende der Hilfseinatz der Armee begonnen. 500 Militärs sollen in den kommenden Tagen im Einsatz stehen. Mit schwerem Gerät soll zunächst der Ruhaut von Geröll und Schwemmholz befreit werden, damit im Falle von Starkregen das Wasser ungehindert abfliessen kann, wie «Nau» berichtet.