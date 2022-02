Lausanne : 500 Tibeter demonstrieren vor IOK-Sitz gegen «Spiele der Schande» in Peking

Bei einer Demonstration in Lausanne haben mehrere Hundert Tibeter aus ganz Europa gegen die Olympischen Winterspiele in China demonstriert. Sie fordern einen Boykott der Spiele.

Die tibetischen Demonstrantinnen und Demonstranten fordern einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking.

«Schande über China»: Etwa 500 Personen haben vor dem Sitz des IOK in Lausanne demonstriert.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten einen Boykott der in China ausgetragenen Olympischen Winterspiele.

Am Donnerstag demonstrierten etwa 500 Tibeterinnen und Tibeter vor dem Gebäude des IOK in Lausanne.

Rund 500 Tibeterinnen und Tibeter haben am Donnerstag vor dem Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOK) gegen die Winterspiele in Peking demonstriert. Tibetische Demonstrantinnen und Demonstranten aus ganz Europa marschierten einen Tag vor Beginn der Spiele vom IOK-Standort in Lausanne zum Olympischen Museum der Schweizer Stadt. Angeführt wurden sie von einem tibetischen Künstler auf Skiern, auf denen die Worte «Freiheit» standen.