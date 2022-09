Initiative: 500 Zürcher sollen für drei Jahre 3000 Franken im Monat erhalten

Die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen kommt in der Schweiz immer wieder auf. Zuletzt in der Stadt Zürich.

Eine Gruppe von 500 Stadtzürcherinnen und Stadtzürchern soll während mindestens drei Jahren ein bedingungsloses monatliches Grundeinkommen von 2500 bis 3000 Franken erhalten. Das fordert eine Initiative des «Verein Grundeinkommen». Der Pilotversuch soll von der Stadt Zürich finanziert und wissenschaftlich begleitet werden. Darüber wird am 25. September abgestimmt. Auch in den Kantonen Bern und Luzern wurden entsprechende Initiativen eingereicht.

Ziel des Pilotversuchs

Das sagen die Befürworter

Das sagen die Gegner

Laut Präsident Përparim Avdili hätte ein solches Pilotprojekt «keinen einzigen Mehrwert» für die Stadt Zürich. Auch für die Teilnehmenden wäre er wirkungslos, so Avdili. «Die ausgewählten Personen werden ihr Leben deswegen nicht umkrempeln. Das Einzige, was dadurch passieren würde, ist, dass sie ihren Lebensunterhalt für eine bestimmte Zeit auf Kosten der Steuerzahler finanzieren.» Zudem sei die Initiative in ihren Forderungen unklar formuliert: «Es sind keine klaren Parameter über die Kosten definiert. Die Schätzung von 20 Millionen Franken, was schon ein sehr hoher Betrag ist, könnte deutlich höher ausfallen.»