5000 Franken Mindestlohn nach der Lehre – ist das sinnvoll?

Die Reallöhne der Arbeitnehmenden seien in den letzten Jahren gesunken, heisst es beim Gewerkschaftsbund (SGB) auf Anfrage – insbesondere die Löhne von Berufstätigen mit Lehre.

In der Vergangenheit habe es deswegen keine Entlassungen gegeben, kontert der Gewerkschaftsbund.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) will einen Mindestlohn von 5000 Franken für Ausgelernte. Ein Viertel aller Berufstätigen mit einer Lehre verdiene weniger, etwa Hochbauzeichnerinnen und Hochbauzeichner, Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Bäckerinnen und Bäcker. Laut dem SGB soll es in der Schweiz zudem keine Löhne unter 4500 Franken mehr geben.

Höhere Löhne brauchen höhere Margen

Laut Simon Wey, dem Chefökonom des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, wäre es nicht sinnvoll, über die gesamte Wirtschaft einen Mindestlohn von 5000 Franken festzulegen. Einige Branchen würden dann wohl weniger Lernende einstellen. Der Lohn spiele sich stattdessen im Wettbewerb um Arbeitskräfte ein: «Man kann Löhne nicht am Schreibtisch festlegen. So wird man den branchenspezifischen Gegebenheiten nicht gerecht.»

Ein Grossteil der Firmen in der Schweiz bezahle jetzt schon mehr als 5000 Franken für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger – «denn bei einem zu tiefen Lohn überbieten die Konkurrenten die Entschädigung und werben diese Personen ab». Insbesondere der Fachkräftemangel sorge dafür, dass die Löhne stiegen. Zudem müssten die Firmen höhere Löhne immer auch zuerst verdienen, in Form von höheren Margen, so Wey.