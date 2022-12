Krise in Peru : Zehn Schweizer sitzen am Machu Picchu fest – «wie eine Art Geisel»

Tausende Menschen sind an der weltberühmten Inka-Stätte Machu Picchu gestrandet. Viele von ihnen haben fast kein Bargeld mehr. Es fällt ihnen schwer, Wasser und Essen zu finden.

1 / 6 5000 Touristen aus aller Welt sind wegen der Unruhen in Peru in der Stadt Cusco gestrandet. AFP Dutzende Familien mit älteren Menschen und Kindern sitzen in einer abgelegenen Bergstadt fest, da die Einheimischen ihnen die Weiterreise in den Süden verweigern. AFP Der internationale Flughafen Alejandro Velasco Astete in Cusco sei seit Montag geschlossen, da Demonstranten versucht hätten, ihn zu stürmen, erklärte Bürgermeister Baca, der ebenfalls in Cusco festsass. AFP

Darum gehts Wegen der Unruhen in Peru sitzen Tausende ausländische Touristen an der weltberühmten Inka-Stätte Machu Picchu fest, darunter auch mehrere Schweizer Staatsangehörige.

VieleTouristen sind mit Kindern unterwegs.

Ein Schweizer vor Ort berichtet von der Situation.

In Peru gibt es seit Tagen Proteste gegen die Absetzung und Festnahme des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo.

Wegen der gewaltsamen Proteste in Peru sind schon rund 5000 Touristen in der Stadt Cusco im Süden des Landes gestrandet. Die Touristen warteten in ihren Hotels darauf, dass der Flugverkehr wieder aufgenommen wird, so der Bürgermeister des benachbarten Bezirks Machu Picchu, Darwin Baca.

Wegen der Proteste gegen die Absetzung und Festnahme des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo ist die Bahnstrecke zwischen der weltberühmten Inka-Stätte Machu Picchu und der Stadt Cusco gesperrt. Die gut hundert Kilometer lange Strecke ist der meistgenutzte Weg, um zum Machu Picchu zu gelangen.

Auch ein Schweizer sitzt in der Stadt Cusco fest – als einer von gut zehn Schweizer Staatsangehörigen in der Region (siehe Box). Nico Scharenac und seine Freundin kamen am Montag von einer Trekking-Tour auf dem Inka-Pfad zurück nach Cusco.

«Dann war die Welt nicht mehr so, wie sie war», erzählt der Schweizer im Gespräch mit 20 Minuten. «Wir sind in Cusco gefangen, seither sitzen wir hier fest. Strassenblockaden rund um die Stadt haben es verunmöglicht, die Stadt zu verlassen.» Per Flugzeug hätten sie die Stadt nicht verlassen können, da der Flughafen angegriffen worden sei, und auf dem Landweg sei es nicht sicher gewesen. «Überall gibt es Strassenblockaden und dann sitzt man irgendwo als eine Art Geisel fest.»

Demonstrationen im touristischen Teil Cuscos seien friedlich verlaufen, andernorts habe es aber auch Brandanschläge gegeben, berichtet der News-Scout. 20min/News-Scout

Die Situation in Cusco selbst, auch wenn Scharenac und seine Freundin nicht wegkönnten, sei für sie als Touristen friedlich, aber dennoch sehr unangenehm. Derzeit gebe es auch eine Ausgangssperre von acht Uhr abends bis vier Uhr morgens. Noch drei Tage müssten die beiden ausharren. Seit Freitag gebe es zwar wieder Flüge, nachdem das Militär den Flughafen zurückerobert habe. «Doch 5000 Touristen haben natürlich das Gleiche vor und wollen so schnell wie möglich weg. Unser Flug geht am Montag – zunächst nach Lima und dann weiter in die Dominikanische Republik.»

«Wir sind in Peru als Geiseln genommen worden»

Der News-Scout weiss, dass die Situation in anderen Gegenden Perus durchaus gefährlicher sei. Davon berichtet auch die Nachrichtenagentur Reuters. In einer abgelegenen Bergstadt beispielsweise sitzen Dutzende Familien mit älteren Menschen und Kindern fest, da ihnen die Weiterreise in den Süden verweigert werde.

Einheimische sollen den Touristen gedroht haben, sie bei lebendigem Leibe zu verbrennen, wenn sie versuchten, weiterzugehen, sagte einer der Betroffenen. «Wir sind in Peru als Geiseln genommen worden», meinte eine Französin.



Viele haben nur noch wenig Bargeld und die Einheimischen hätten sich geweigert, ihnen Lebensmittel und Wasser zu verkaufen, sodass sie hungrig und dehydriert seien, erzählte ein Mann. «Wir sind nicht schuld an dem, was in diesem Land passiert», sagt er.

«Verpflichtet, den Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen»

Züge stehen still

In Peru gibt es seit Tagen Proteste gegen die Absetzung und Festnahme von Präsident Pedro Castillo sowie gegen seine Nachfolgerin an der Staatsspitze, Dina Boluarte.

Der internationale Flughafen Alejandro Velasco Astete in Cusco sei seit Montag geschlossen, da Demonstranten versucht hätten, ihn zu stürmen, erklärte Bürgermeister Baca, der ebenfalls in Cusco festsass. Strassen waren demnach gesperrt, Züge standen still.

Seit Beginn der Proteste kamen 18 Menschen ums Leben

Cusco, die einstige Hauptstadt des Inkareichs, ist eines der beliebtesten Touristenziele in Peru. Die Stadt ist ausserdem Ausgangspunkt für Reisen zu der weltberühmten Inka-Ruinenstätte Machu Picchu, die etwa 80 Kilometer entfernt liegt.

Am Donnerstag hatten Behörden mitgeteilt, dass bei Machu Picchu rund 800 ausländische Touristen festsässen, da die Bahnstrecke zwischen der Weltkulturerbe-Stätte und Cusco gesperrt war. Rund 200 von ihnen, hauptsächlich Europäer und US-Bürger, machten sich zu Fuss auf den Weg in die 30 Kilometer entfernt gelegene Stadt Ollantaytambo, wo Busse auf sie warteten. Insgesamt wurden im Süden des Landes fünf Flughäfen gesperrt: Andahuaylas, Arequipa, Puno, Ayacucho und Cusco.

Bei den seit Mittwoch andauernden Protesten in dem Andenstaat starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis Freitag mindestens 18 Menschen. «Ich bedauere die tragischen Ereignisse, die mehreren Menschen in verschiedenen Teilen des Landes das Leben gekostet haben, das muss aufhören», sagte Präsidentin Boluarte in Lima.

In Ayacucho gab es «acht Tote an einem Tag (...) bei Zusammenstössen mit der Armee», wie die Ombudsfrau für Menschenrechte, Eliana Revollar, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Am Donnerstag hatten Demonstranten versucht, den Flughafen von Ayacucho einzunehmen, waren aber von der Armee daran gehindert worden.

Die Protestierenden am Flughafen von Ayacucho hätten die Soldaten umzingelt und Steinschleudern dabei gehabt, sagte Revollar. Daraufhin hätten die Sicherheitskräfte den Befehl erhalten, in die Luft zu schiessen. Es habe jedoch auch Schüsse auf die Menge gegeben, erklärte die Ombudsfrau und forderte eine Untersuchung.

Die Regierung hatte am Mittwoch den Ausnahmezustand über das gesamte Land verhängt und vorgeschlagen, die Wahlen von 2026 auf 2023 vorzuverlegen, um den Demonstranten entgegenzukommen. Ein Gesetzentwurf zu vorgezogenen Neuwahlen erhielt am Freitag im peruanischen Parlament jedoch nicht die erforderliche Mehrheit.

Der linksgerichtete Ex-Präsident Castillo war im Juli 2021 als politischer Aussenseiter an die Staatsspitze gewählt worden. Seitdem befand sich der 53-Jährige in einem ständigen Machtkampf mit dem konservativ dominierten Kongress, der ihn schliesslich in der vergangenen Woche entmachtete.

