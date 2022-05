Kreisgericht St. Gallen: 50’000 Franken Deliktsumme – Pöstler soll Hunderte Briefe gestohlen haben 

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Post steht am Dienstag vor Gericht, weil er beschuldigt wird, bei der Arbeit Briefe entwendet zu haben. Er nahm an, dass sie Bargeld oder Gutscheine enthalten, und bereicherte sich so um einen fünfstelligen Betrag.

1 / 6 Ein ehemaliger Mitarbeiter der Post steht am Dienstag vor Gericht, weil er Wertsachen aus Briefen entwendet haben soll. (Symbolbild) TAMEDIA AG/Reto Oeschger Während rund eineinhalb Jahren habe der Mann Briefe, in denen er Wertsachen wie Bargeld vermutete, in seiner Kleidung versteckt und mit nach Hause genommen. (Symbolbild) TAMEDIA AG/Reto Oeschger Er nahm sie aus solchen grauen Postboxen, als die anderen Mitarbeiter Pause hatten. (Symbolbild) TAMEDIA AG/Reto Oeschger

Darum gehts

Ein ehemaliger Postmitarbeiter muss sich am Dienstag vor dem Kreisgericht in St. Gallen verantworten, weil er während der Arbeit Briefe gestohlen haben soll und sich so bereicherte.

Der Mann arbeitete jahrelang in einem Logistikcenter der Post im Kanton St. Gallen, wo Briefe sortiert werden. Wie es in der Anklageschrift heisst, befand sich der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Diebstähle in einer «finanziell angeschlagenen Situation».

Briefe in Kleidung versteckt

Er wird beschuldigt, von Januar 2019 bis Juni 2020 ungefähr 600 Briefe gestohlen zu haben. In den Briefen, die für den Versand sortiert wurden, vermutete der Beschuldigte Bargeld, Gutscheine, Reka-Checks oder Briefmarken. Während die anderen Mitarbeiter Pause hatten, versteckte er die Briefe in seiner Kleidung und schmuggelte sie so aus dem Logistikcenter.

Zu Hause öffnete der Beschuldigte die Briefe, nahm den Inhalt zu sich und schmiss die Umschläge weg. Mehrmals pro Woche soll der Mann so Post entwendet haben, bis er im Juni 2020 verhaftet wurde.

Gutscheine, Bargeld, Münzen und Briefmarken

Durch seine Vorgehensweise habe er Wertsachen im Wert von mindestens 50’000 Franken an sich genommen. Unter dem beschlagnahmten Deliktsgut fanden sich verschiedene Briefmarkenhefter, Geld in Fremdwährungen, Münzen und etliche Geschenkkarten.

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen fordert wegen gewerbsmässigen Diebstahls sowie der mehrfachen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses eine bedingte Freiheitsstrafe von 23 Monaten. Zudem werden elf Privatkläger und neun Kläger aufgeführt, die teils Zivilforderungen stellen. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.