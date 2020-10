Im Kanton Bern müssen sich weitere 506 Menschen in Quarantäne begeben. Sie hatten sich vor einer Woche in Clubs oder Bars aufgehalten, die denen eine inzwischen positiv auf das Coronavirus getestete Person aufgehalten hatte.

Die Betroffenen würden darüber informiert, dass sie in Quarantäne müssten, teilte die Berner Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion am Samstagabend mit. Von der Massnahme betroffen sind 238 Personen im Lokal Bierhübeli, 69 Personen in der Weinbar Delinat und 199 Personen in der Cafete der Reitschule Bern.