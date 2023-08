Elon Musk will Tesla-Restaurant und Autokino in Los Angeles eröffnen

Vom neuen Twitter-Logo bis zu einem möglichen Umzug in die Alpen : Elon Musk überrascht immer wieder aufs Neue mit ungewöhnlichen Ideen. Sein neuester Streich: ein Tesla-Autokino samt amerikanischem Diner im 50er-Jahre-Stil in Los Angeles. Dieser Plan dürfte aufgehen, denn Tesla soll soeben die Bewilligung für den Bau erhalten haben.

Dass Musk mit einem eigenen Restaurant liebäugelt, ist schon länger bekannt. Bereits 2018 hatte er die Idee mit den Worten «Ich werde ein oldschool Drive-in-Restaurant inklusive Rollerskating und Rock-Musik an einem Tesla-Supercharger-Standort in Los Angeles platzieren» auf der Social-Media-Plattform X, früher Twitter, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Sein Plan nahm im April 2021 Form an, als er eine neue grosse Supercharger-Station für Tesla-Autos in Santa Monica verkündete. Und gleich anfügte, dass er hoffe, dort sein Diner im Stile der 50er-Jahre samt den 100 besten Filmen eröffnen zu können.

Startschuss für Projekt ist gefallen

Mehr als zwei Jahre später dürfte sein Traum in Erfüllung gehen. Denn gemäss dem kalifornischen Medienunternehmen «Teslarati» soll Tesla nun die Genehmigung des Los Angeles Department of Building and Safety für den Bau eines Restaurants und Supercharger-Autokinos in West Hollywood erhalten haben.