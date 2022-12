Orsières VS: 51-Jähriger stürzt Böschung hinunter und kracht in Baum – tot

Ein Autofahrer fuhr am Dienstag in der Gemeinde Orsières VS auf einer Waldstrasse, als er aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abkam. Der 51-Jährige stürzte dadurch eine Böschung hinunter und konnte daraufhin nicht mehr bremsen. Sein Fahrzeug stoppte erst, als er in einen Baum krachte.