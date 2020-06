Dating und Konzerte

511 Epidemiologen verraten, wie bald wir wohl wieder ganz normale Dinge tun können

Wann kehren wir zur Normalität zurück? Hunderte Forscher haben sich Gedanken dazu gemacht. In einigen Bereichen ist offensichtlich Zuversicht angesagt.

Einen Routinetermin beim Arzt wahrnehmen: 60 Prozent der Befragten rechnen damit, dass dies noch diesen Sommer so weit sein wird, 29 Prozent vermuten, dass es innerhalb der nächsten 12 Monate geschehen wird. 11 Prozent wiederum denken, dass es noch länger dauern wird, während weniger als ein Prozent vermutet, dass wir das nie wieder machen werden.

Die Post ohne Vorsichtsmassnahmen hereinholen: 64 Prozent der Forscher denken, dass das schon im Sommer 2020 so weit sein wird, 16 Prozent gehen davon aus, dass es innerhalb der nächsten 12 Monate geschehen wird. 17 Prozent tippen auf mehr als ein Jahr. Und immerhin 3 Prozent rechnen damit, dass das nie wieder geschehen wird.

Wann werden wir unseren Alltag wieder so sorglos wie in Vor-Corona-Zeiten bestreiten? Das hat die «New York Times» 511 Wissenschaftler gefragt. Die Verteilung ihrer Antworten findest du nachfolgend.

Wie schnell das gehen kann, wenn man nicht aufpasst, zeigen unter anderem Fälle aus Deutschland: Dort hatten sich bei drei Begebenheiten – einer Restauranteröffnung im ostfriesischen Leer, einem Gottesdienst in Frankfurt und Familienfeiern in Göttingen – mehrere hundert Personen mit Sars-CoV-2 angesteckt.

Aktivitäten des täglichen Lebens

Wann solche Veranstaltungen wie früher begangen werden können, kann niemand sicher sagen. Höchstens Einschätzungen sind möglich. So wie dies 511 Epidemiologen und Spezialisten für Infektionskrankheiten gegenüber der «New York Times» gemacht haben.

In der Befragung haben sie angegeben, wann sie damit rechnen, dass 20 Aktivitäten des täglichen Lebens wieder wie gewohnt durchgeführt werden können – unter der Bedingung, dass sich die Pandemie so entwickelt, wie sie es erwarten.

Viele Forscher, viele Meinungen

Nur in einem Punkt sind sich die Experten weitgehend einig: dass es sicherer ist, sich draussen und in kleinen Gruppen aufzuhalten als drinnen oder in grossen Menschenmengen. Ausserdem sind sie der Meinung, dass Masken lange Zeit Teil unseres Alltags sein werden.