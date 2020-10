Tessin : 52-jähriger Arbeiter von an Kran hängender Last erdrückt

Ein 52-jähriger Mann ist im Tessin von einer an einem Kran hängenden Last erdrückt worden und verstorben.

Ein 52-jähriger Bauarbeiter ist am Freitagmorgen in Gordola TI von einer an einem Kran hängenden Schalung erdrückt worden. Der Unfall geschah, als er die Last an das Kranseil gehängt hatte. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen. Für den Mann aus Italien kam jede Hilfe zu spät, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.