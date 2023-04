Kreuzlingen TG : 52-Jähriger durch Schüsse getötet – Mann (49) in Haft

Der 52-Jährige, der am Freitagnachmittag in Kreuzlingen durch Schüsse schwer verletzt worden ist, erlag am späten Abend seinen Verletzungen. Der mutmassliche Schütze wurde vor Ort festgenommen.