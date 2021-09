Haus unbewohnbar - 52-Jähriger nach Brand in Gontenschwil verletzt

In einem älteren Einfamilienhaus in Gontenschwil AG brach am späten Montagabend ein Brand aus. Die beiden Bewohner, eine 79-jährige Frau und deren 52-jähriger Sohn, bemerkten das Feuer um 22.45 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, retteten sie sich danach aus dem Haus, aus dessen Obergeschoss bereits die Flammen schlugen. Die Feuerwehr konnte den Brand schliesslich löschen.