Tödlicher Bergunfall in Luzein : 52-Jähriger stürzt 100 Meter in die Tiefe

Am Freitagnachmittag ist es auf Gemeindegebiet Luzein, beim Aufstieg am Klettersteig der Sulzfluh, zu einem tödlichen Bergunfall gekommen.

Ein 52-jähriger deutscher Bergsteiger ist am Freitagnachmittag am Klettersteig der Sulzfluh in Luzein GR 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann verletzte sich tödlich.