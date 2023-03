52 Meter – Eistaucher Vencl schafft im Silsersee Weltrekord

Allerdings erlitt er dabei eine Verletzung in der Lunge – nun wird er im Spital untersucht.

Um es vorwegzunehmen: David Vencl hustete nach dem Rekord-Tauchgang Blut aus seiner Lunge und musste ins Spital, weil seine Probleme auch zurück im Hotel anhielten. Die Ergebnisse der Untersuchung stehen noch aus. Doch eines ist klar: Den neuen Weltrekord kann dem 40-jährigen Tschechen niemand mehr nehmen. Noch niemand vor ihm war ohne Lungenautomat und ohne Neoprenanzug so tief getaucht. So gönnte sich Vencl nach dem Auftauchen auch ein Gläschen Champagner.

Klar, das ist ein Hobby von mir. Ich habe das entsprechende Brevet. In den Ferien war ich schon einmal Flaschentauchen. Nun, ein wenig Schnorcheln reicht mir. Nein, ich habe Probleme mit dem Trommelfell. Ich kann nicht schwimmen.

Das Unterfangen hatte David Vencl seit langem geplant und seit einem Jahr dafür trainiert. Ein ganzes Heer von Spezialisten und Helfern, darunter ein Tauch- und ein Mentalcoach, begleitete ihn in die Schweiz, wie der «Blick» berichtet. Am Dienstag war es soweit: Vencl liess sich durch ein Loch im 35 cm dicken Eis des Silsersees im Kanton Graubünden gleiten und tauchte ohne Hilfsmittel in die Tiefe – nur mit Flossen sowie Badekappe und Gesichtsschutz gegen die Kälte. Nach einer Minute und 52 Sekunden tauchte er prustend wieder auf – geschafft: Er hatte die sagenhafte Tiefe von 52 Metern unter dem Eis erreicht.