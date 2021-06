Klemmen schliessen schlecht - 52 Schweizer Seilbahnanlagen von Sicherheitslücke betroffen

Seilbahn-Unglück in Stresa IT beim Lago Maggiore.

Nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore Ende Mai in Italien, bei dem Ende Mai 14 Menschen ihr Leben verloren, liegt der Konsumentenzeitschrift «Saldo» ein brisanter Untersuchungsbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust vor. Bei den Schweizer Seilbahnen soll es Sicherheitslücken geben. Gondeln könnten abstürzen, weil Klemmen schlecht schliessen.

Viele Seilbahnen verwenden problematische Klemmen

Viele Seilbahnen würden problematische Klemmen verwenden. Über 150 Sessel- und Gondelbahnen in der Schweiz würden gemäss Seilbahndatenbank eine problematische Klemme verwenden. Doppelmayr Garaventa spricht gegenüber Saldo von 52 betroffenen Schweizer Seilbahnanlagen. Es würde sich dabei um häufig genutzte Bahnen handeln, wie etwa in Flims Laax Falera, Davos und im Engadin oder in Grindelwald BE. Auf Anfrage von Saldo schreiben mehrere Seilbahnen die Klemmen seien sicher, da sie sich an die Sicherheitshinweise von Doppelmayr Garaventa halten würden.