Basel-Stadt : 53-Jähriger ausgeraubt und schwer verletzt – Polizei sucht drei Verdächtige

In Basel-Stadt wurde ein Mann am Freitagmorgen um 2 Uhr in der Lohweg-Unterführung Opfer eines Raubes. Nun sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.