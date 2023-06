Murg SG: 53-Jähriger prallt gegen Steinmauer und stirbt in seinem Auto

Am Sonntag fuhr ein Mann um 7.30 Uhr von Unterterzen in Richtung Murg SG. Aus unbekannten Gründen geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine am Strassenrand stehende Steinmauer. Durch die Kollision verletzte sich der 53-Jährige so stark, dass er noch im Auto verstarb.