 Monthey VS – 54-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

In einem Mehrfamilienhaus an der der «Avenue de la Plantaud» in Monthey kam es am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Nachdem eine Bewohnerin eine Rauchentwicklung aus der Wohnung im 1. Obergeschoss festgestellt hatte, alarmierte sie die Einsatzzentrale. Die Stützpunktfeuerwehr von Monthey bekämpfte den Brand und evakuierte die Bewohner.