Zürich: Statt 300 Franken soll die Blaue-Zone-Karte nun 540 Franken kosten

Parkplätze in der blauen Zone könnten bis zu 80 Prozent teurer werden.

Der Zürcher Stadtrat will die Parkplatzpreise anpassen.

Das soll sich bei den Parkgebühren ändern

Der Zürcher Stadtrat hat eine neue Vorlage für eine revidierte Parkkartenverordnung ausgearbeitet. Einen ersten Anlauf machte der Stadtrat bereits 2020 – die Jahres-Parkkarte hätte mehr als doppelt so teuer werden sollen . Der Vorschlag wurde allerdings zurückgezogen.

Die neue Vorlage enthält zwei entscheidende Neuerungen: So soll einerseits eine erweiterte Parkkarte für Liefer-, Werkstatt- und Servicefahrzeuge eingeführt und andererseits der Preis für die Blaue-Zone-Karte erhöht werden. Eine Anwohnerkarte erhält aber nur, wer keine Möglichkeit hat, einen privaten Halteplatz zu nutzen – etwa in der Tiefgarage des eigenen Wohnhauses oder Betriebs.

Das sagt der Preisüberwacher

Wie die NZZ nun berichtet, beurteilt der nationale Preisüberwacher Stefan Meierhans den Vorschlag des Stadtrats kritisch. Bereits 2020 hatte sich Meierhans gegen die geplante Preiserhöhung für die Anwohnerkarte ausgesprochen. An der damals gezogenen Obergrenze von 400 Franken halte er fest, sagt Meierhans gegenüber der Zeitung. Es entspreche dem durchschnittlichen Preis in Kantonshauptorten.

Der Stadtrat muss seinen Vorschlag nun nicht nur dem Parlament, sondern auch dem Preisüberwacher vorlegen – noch bevor die Preiserhöhung in Kraft tritt. Meierhans könnte anschliessend beantragen, dass auf die Anpassung verzichtet wird.

Wie der Preisüberwacher sagt, sei es «unfair», in Zeiten der Inflation an der Gebührenschraube zu drehen. «Die öffentliche Hand und staatsnahe Betriebe haben eine Verantwortung, die Inflation nicht ohne Not anzutreiben.»