Geht es nach der Vorlage «Sportstadt Züri», soll der Eintritt in alle von der Stadt betriebenen Freibäder kostenlos sein.

Derzeit kostet ein Freibad-Einzeleintritt in der Stadt Zürich acht Franken für Erwachsene und vier Franken für Kinder unter 16 Jahren. Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren bezahlen sechs Franken.

In der Stadt Zürich wird am Sonntag unter anderem über Gratis-Badis abgestimmt. Inzwischen sind neun Stadtkreise ausgezählt. 53,7 Prozent sagen bisher Nein zu Gratis-Badis. So lehnt unter anderem der Kreis 12 die Vorlage mit 55,1 Prozent ab.