Für tot erklärt : 55-jähriger Aargauer muss beweisen, dass er lebt

Weil er vor Jahren als «verschwunden und wohl tot» erklärt wurde, verfügt ein 55-jähriger Aargauer über keinen Pass und somit keine Identität mehr. Das Gericht will den Fall aufnehmen, wenn er einen Kostenvorschuss zahlt – das will er nicht.

Der 55-jährige Mann lebt in der Dominikanischen Republik, wo er ein Reparaturgeschäft für Handys führt.

Weil ein Aargauer vor Jahren in die Karibik ausgewandert ist und den Kontakt zu seiner Ehefrau abbrach, wurde er im Laufe der Zeit für «verschollen und wohl tot» erklärt.

Schon vor rund zehn Jahren wurde ein 55-jähriger Aargauer für verschollen erklärt, weil er länger nicht auffindbar war. Er erhielt somit im 2013 von den Schweizer Behörden den Status «verschollen und wohl tot». Im Telefon mit einem Journalisten des « Blick » soll er aber berichtet haben, dass er in der Dominikanischen Republik lebt und dort ein Handy-Reparaturshop in einem lokalen Einkaufszentrum führt.

Das Problem: Weil er in der Schweiz offiziell nicht mehr existiert, kann er seinen Pass nicht erneuern. Dies wiederum führe dazu, dass er seinen Aufenthaltsstatus in der Karibik nicht regulieren könne. Zu der verlorenen Identität kam es anscheinend, weil sich der Mann im 2003 nach der «unschönen» Trennung von seiner thailändischen Frau beschlossen habe, sein Leben hinter sich zu lassen und auszuwandern. Seiner Frau sagte er nichts – er verschwand. Und zwar so, dass auch die Polizei ihn nicht finden konnte.