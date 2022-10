13 Kilo Kokain: 55-Jähriger macht mit Drogenhandel 670’000 Franken Umsatz – 7 Jahre Haft

Der Mann handelte nicht immer allein: Er hatte eine zentrale Position in einer organisierten Drogenbande. Für eigene Abwesenheiten hatte er deshalb einen Stellvertreter in die Schweiz geholt, der sich währenddessen um seine Geschäfte kümmern sollte. (Symbolbild)

Dem Angeklagten wurde auch die Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen Aufenthalt eines Ausländers in der Schweiz zur Last gelegt.

Ein organisierter Drogenhandel

Der 55-jährige Angeklagte verkaufte Kokain an etwa fünfzehn Käufer. Er vertrieb die Droge in Portionen von etwa 50 Gramm bis zu einer Höchstmenge von 200 Gramm. Laut Gericht soll er insgesamt mehr als dreizehn Kilo Kokain verkauft haben. Über einen Zeitraum von fast drei Jahren hat der Angeklagte demnach einen Umsatz von fast 670’000 Franken erzielt.

Der Dealer hat gegen das Ausländergesetz verstossen

Der nigerianische Abgeordnete war zwischen 2016 und 2019 während rund elf Monaten in der Wohnung des Verurteilten an der Maihofstrasse in Luzern untergebracht. Er hatte aber nur eine italienische Aufenthaltsbewilligung und hielt sich daher illegal in der Schweiz auf.