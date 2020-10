Die Lohnverhandlungen stehen an. Doch die Mehrheit der Firmen will ihren Mitarbeitern für 2021 wegen Corona nicht mehr Salär geben, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Mitarbeiter bestimmter Branchen sind dennoch zuversichtlich, dass es mehr Geld gibt.

Die Corona-Krise macht sich in der Lohndiskussion bemerkbar. Mit 55 Prozent will mehr als die Hälfte der Schweizer Arbeitgeber wegen der Pandemie die Löhne ihrer Mitarbeiter für das nächste Jahr nicht erhöhen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von JobCloud mit mehr als 600 Schweizer Arbeitgebern.

Das sind vor allem Chefs aus den Branchen Transport/Logistik, Personalberatung, Tourismus, Versicherung, Medien, und dem Gastgewerbe, wie eine JobCloud-Sprecherin zu 20 Minuten sagt. Jobcloud betreibt Portale wie Jobs.ch und Jobup.ch. Das Medienhaus TX Group, zu dem auch 20 Minuten gehört, ist am Unternehmen beteiligt.

Bei lediglich 9 Prozent der Chefs darf die gesamte Belegschaft mit einer Lohnerhöhung rechnen. Weitere 36 Prozent der Firmen geben an, dass sie die Löhne von einzelnen Mitarbeitern oder Teams erhöhen wollen. «Es ist nicht überraschend, dass Arbeitgeber in einer Krise in erster Linie versuchen, ihre Mitarbeitenden zu halten, und Lohnerhöhungen zweite Priorität haben», sagt Jobcloud-Chef Davide Villa.

1 Prozent mehr Lohn

Gerade gab die Migros bekannt, dass sie ihren Mitarbeitern bis zu 0,5 Prozent mehr Lohn zahlt. In den meisten Fällen bekommen die Angestellten gemäss der Umfrage bis zu 1 Prozent mehr Lohn.

Die besten Aussichten auf eine Lohnerhöhung haben Mitarbeiter in mittelständischen Unternehmen in der Deutschschweiz sowie Kleinunternehmen in der Westschweiz. Dabei sind die Chefs in der Deutschschweiz etwas optimistischer für höhere Saläre.

Mehr Jobsuchende auf dem Markt

An der Umfrage beteiligten sich auch 12’000 Angestellte und Jobsuchende. Nur 21 Prozent von ihnen erwarten eine Lohnerhöhung. «In vielen Branchen und Berufen ist die Anzahl an verfügbaren Jobs gesunken, und es sind mehr Jobsuchende auf dem Markt», so Villa.

Am zuversichtlichsten ist die Generation der 25- bis 34-Jährigen, von der fast jeder Dritte mit mehr Geld plant. Besonders optimistisch sind Personen aus den Branchen Chemie/Pharma, Bau/Architektur und Informatik/Telekommunikation. Pessimistisch in Bezug auf Lohnerhöhungen sind Menschen aus Grafik/Typo/Druck, Kundendienst/Verkauf sowie Gastro/Lebensmittel/Tourismus.

«Wer in der Krise besonders profitiert hat, muss mehr Lohn zahlen»

Für die Gewerkschaft Unia ist es verständlich, wenn besonders von der Krise betroffene Firmen wie Restaurants oder Hotels den Lohn der Mitarbeiter nicht stark erhöhen können, wie ein Sprecher zu 20 Minuten sagt.

«Aber wer während der Krise normal weiterfahren konnte oder besonders profitiert hat, wie die Bauwirtschaft oder Onlinehändler, der muss seinen Mitarbeitern mehr Lohn zahlen», so der Sprecher. Zudem hätten Mitarbeitende, die in der Krise eine besondere Leistung erbringen wie das Pflegepersonal, einen klaren Anspruch auf eine Prämie.

Vorsicht bei der Lohnverhandlung

Allerdings ist es in der Krise besonders riskant, mehr Gehalt zu verlangen. «In 90 Prozent der Fälle ist es sehr gefährlich, jetzt das Thema Lohn anzusprechen.», sagte der Vergütungsexperte Urs Klingler von der Beratungsfirma Klingler Consultants kürzlich zu 20 Minuten.

Denn viele Firmen würden unter Druck stehen und sich überlegen, teure Schweizer Arbeitskräfte mit günstigeren aus dem Ausland zu ersetzen. Lohnforderungen könnten dafür ein Auslöser sein, so Klingler.