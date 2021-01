Ebenfalls viel Rückhalt geniesst die Forderung nach PCR-Tests bei der Einreise sowie Massentests, wie sie jüngst St. Moritz, wegen einer Häufung an Infektionen mit der britischen Virusvariante, durchgeführt hat.

Die bisherigen Massnahmen von Bund und Kantonen zur Bekämpfung des Virus haben indes an Zustimmung verloren. So sagten Mitte Januar 16 Prozent, die Massnahmen gingen viel zu weit. 14 Prozent fanden, sie gingen etwas zu weit. Damit ist der Teil der Massnahmen-Kritiker gewachsen. Ende November erklärten noch 17 Prozent der Befragten, die Corona-Regeln gingen viel zu weit oder etwas zu weit.

Derzeit liegen die Bewilligungen für den Skibetrieb bei den Kantonen. Der Kanton Graubünden etwa hat letzte Woche diese bis Ende Februar erteilt. Nach Bildern von langen Warteschlangen kamen Zweifel daran auf, wie sicher der Skibetrieb noch ist. Nationalrat Lorenz Hess (Die Mitte) forderte: «Um wenigstens die spätere Skisaison noch zu retten, sollte sich die Schweiz überlegen, die Skigebiete und die Hotels in den Tourismusorten für mindestens zwei Wochen zu schliessen.»

Die Möglichkeiten dazu prüft der Bundesrat. Ein BAG-Sprecher sagt auf Anfrage: «Die Gesamtheit der Massnahmen sind Teil regelmässiger Evaluationen und werden gegebenenfalls angepasst. Der Bundesrat hat mehrere davon den Kantonen in die Vernehmlassung geschickt.»

Schutzkonzepte verschärfen

Auch Hess’ Parteikollegin Ruth Humbel hatte «ein ungutes Gefühl», als sie die Bilder sah. Die Präsidentin der Gesundheitskommission des Nationalrats war in dieser Saison schon Ski fahren – aber in einem Skigebiet mit gutem Schutzkonzept, wo man sich vorab anmelden musste und es zu keinen Warteschlangen kam.

«Offensichtlich werden die Schutzkonzepte sehr unterschiedlich umgesetzt. Ich erwarte von den Kantonen, dass sie hier nachschärfen und gegebenenfalls Zulassungsbegrenzungen verfügen», sagt Humbel. So könne verhindert werden, dass es an den Liften und in den Gondeln zu Gedränge komme.