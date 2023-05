Österreich: 550 statt 43’000 Euro bezahlt – «Bares für Rares» entschädigt Familienvater

Beim Werk handelte es sich um ein Gemälde von Ferdinand von Rayski, das dann für über 42’000 Franken versteigert wurde. Der Experte führte als Begründung für den tiefen Kaufpreis damals den schlechten Zustand des Bildes an.

In der Sendung «Bares für Rares» erhielt ein Österreicher Anfang des letzten Jahres 550 Euro für ein Bild.

Der spannende Fall um das herzige Hasenbild hatte grosse Wellen geschlagen. Im Januar 2022 bekam ein Familienvater aus Bad Vöslau in Niederösterreich für das Gemälde «Wilde Kaninchen im Grase» des deutschen Künstlers Ferdinand von Rayski nur 550 Euro von einem der Antiquitätenhändler der ServusTV-Sendung «Bares für Rares». Später verkaufte der Mann das Gemälde laut «Standard» bei einer Auktion im Wiener Dorotheum dann für 43’520 Euro, umgerechnet 42’272 Franken, weiter.

Auch unrestauriert Tausende Euro wert

Auch Recherchen des Dorotheums dürften zur weiteren Wertsteigerung beigetragen haben. Demnach wurde das Bild um 1860 von der sächsischen gräflichen Familie Einsiedel-Milkel in Auftrag gegeben und war Anfang des 20. Jahrhunderts in mehreren Ausstellungen in Berlin und Dresden zu sehen.