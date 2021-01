Die Zahlen sind verblüffend: Über 500 Millionen Euro soll der Superstar in vier Jahren verdienen.

Die Spanische Zeitung «El Mundo» veröffentlicht am Sonntag ein 30-seitiges Dokument.

Der Argentinier verdient in vier Jahren beim FC Barcelona über eine halbe Milliarde Euro.

Es sind gewaltige, exorbitante Zahlen, welche die spanische Zeitung «El Mundo» am Sonntag enthüllt: 555’237’619 Euro, eine halbe Milliarde – so viel hat Lionel Messi den FC Barcelona in den letzten vier Spielzeiten gekostet. Das Blatt veröffentlicht ein 30-seitiges Dokument, unterschrieben von Messi, dem damaligen Präsidenten, Josep Maria Bartomeu, dem ehemaligen Vizepräsident für Sport und dem damaligen CEO Barcelonas.