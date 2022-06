Dino Scala : 56 Taten – «Vergewaltiger der Sambre» (61) steht in Frankreich vor Gericht

Am Freitag beginnt der Gerichtsprozess gegen den Massenvergewaltiger, der in Nordfrankreich 30 Jahre lang für Angst und Schrecken gesorgt hatte. 56 Übergriffe werden ihm vorgeworfen.

Douai liegt in Nordfrankreich nahe der belgischen Grenze.

30 Jahre lang sorgte ein Serienvergewaltiger in Nordfrankreich und dem nahen Belgien für Schrecken – nun hat in Douai am Freitag um 14 Uhr der Prozess gegen den mutmasslichen Täter Dino Scala begonnen. Die französische Justiz wirft dem 61 Jahre alten Angeklagten 56 teils bewaffnete Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe zwischen 1988 und 2018 vor.