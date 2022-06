Bazenheid SG: 57-jähriger Mann erliegt nach Arbeitsunfall seinen Verletzungen

Die beiden Männer befanden sich zu dieser Zeit in der Nähe dieses Behälters, beide zogen sich dabei schwere Verbrennungen zu. (Symbolbild)

Am Montagnachmittag, kurz nach 13.45 Uhr, ist bei der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen die Meldung eingegangen, dass in einer Firma an der Zwizachstrasse zwei Arbeiter schwer verletzt wurden.