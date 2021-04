Steinhausen ZG, 14. April 2021: Am Vormittag hat die Zuger Polizei in Zusammenarbeit mit Experten des Strassenverkehrsamtes in Steinhausen ein Auto überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass beim VW Golf GTI die Auspuffanlage manipuliert wurde. So war sämtliches Dämm-Material des Endschalldämpfers entfernt worden, was zur Folge hatte, dass das Auto massiv mehr Lärm verursachte. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt und zu einer Fachwerkstatt überführt. Dort wurde in Anwesenheit der Polizei die manipulierte Auspuffanlage durch Fachkräfte ausgebaut und der Originalzustand wiederhergestellt. Der 39-Jährige wird wegen Inverkehrsetzung eines nicht vorschriftsgemässen Fahrzeuges verzeigt.