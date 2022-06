59:1-Sieg, 41 Eigentore – abstruse Spielmanipulation in Südafrika

59:1, 33:1 und 41 Eigentore – solche Resultate und Zahlen im Fussball lassen aufhorchen. Erster Gedanke: Spielmanipulation – klarer geht es ja kaum. Passiert ist es in der vierten Liga Südafrikas. Vier Teams waren involviert. All diese hat der südafrikanische Fussballverband Safa nun lebenslang wegen Betrugs gesperrt. Doch beginnen wir am Anfang.

Plötzlich unglaublich müde

Doch die Tigers – der Leader – bekam in der Halbzeitpause, da stand es 22:0 für Matiyasi, davon Wind. Also «überredeten» sie ihren Gegner, die Kotoko Happy Boys, nur mit sieben Spielern weiterzuspielen. Begründet wurde das Fehlen von vier Spielern damit, dass sie plötzlich unglaublich müde waren. So gewannen die Tigers 33:1. Mit dem 59:1 an anderer Stelle war schnell klar, das das nicht mit rechten Dingen zu und her ging, wie bbc.com schreibt.