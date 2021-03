ABC Abwehr Schule 77 : 59 Armeeangehörige in Spiez positiv getestet

In der ABC Abwehr Schule 77 in Spiez BE sind 59 Armeeangehörige positiv auf das Coronavirus getestet worden, weitere 87 wurden in Quarantäne gesetzt. Schwere Verläufe sind keine darunter.