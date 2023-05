Bergün: 59-Jähriger bei Unfall mittelschwer verletzt

Am Sonntagvormittag, kurz nach 9.45 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto auf der Albulastrasse von Filisur kommend in Richtung Bergün. Gleichzeitig fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Auto entgegengesetzt von Bergün kommend in Richtung Filisur. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte, geriet der 36-Jährige auf einem geraden Strassenstück, Höhe God da Streda, aus noch unbekannten Gründen gegen die Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich-frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 59-Jährigen.