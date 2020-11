Ein Zuger bietet Maskenattest zur Befreiung von der Maskenpflicht im Internet an. Die Dispens sei gratis, als Gegenleistung solle man jedoch dem Verein «5Gfrei» beitreten. (Symbolbild)

Die Maskengegner werden erfinderisch, wie die «Sonntagszeitung» (Artikel kostenpflichtig) berichtet. So biete etwa ein Zuger im Internet Maskenatteste an – und zwar gratis. Der ehemalige Scientology-Anhänger, der sich heute als Reiki-Meister betitelt und esoterische Lebensenergie-Konzepte propagiert, werbe bei den Leuten damit, dass er ihnen per Post bequem ihr Maskenzeugnis nach Hause schickt.