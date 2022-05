Repräsentative Umfrage : 5G-Netzausbau spaltet die Bevölkerung

Das Thema 5G polarisiert, wie eine Umfrage zeigt. 42,5 Prozent der Bevölkerung befürworten einen raschen Ausbau, fast gleich viele sind dagegen.

Der Bundesrat will vorwärts machen: Er strebt einen raschen Ausbau des Mobilfunknetzes mit dem Standard der 5. Generation an. Dazu sollen 7500 adaptive Antennen aufgestellt werden, wie der Bundesrat in seinem Bericht im April 2022 festgehalten hat. Diese Antennen fokussieren die Strahlung dorthin, wo sich das Mobiltelefon befindet, was die Strahlenbelastung in ihrer Umgebung tiefer ausfallen lässt als bei konventionellen Antennen.