Studie zu mRNA-Impfstoffen – 6,2 Mio. Geimpfte untersucht, keine direkten, schweren Nebenwirkungen gefunden

So lief die Studie ab

Für die Studie verglich das Team um Nicola P. Klein von der Kaiser Permanente Northern California Division of Research in Oakland (Kalifornien) die Gesundheitsereignisse von den mRNA-geimpften Personen in den ersten drei Wochen nach der Impfung mit Gesundheitsereignissen bei ähnlichen Patiententypen in den drei bis sechs Wochen nach der mRNA-Impfung. Dies, um Patienten zu vergleichen, die einander so ähnlich wie möglich sind, um die Zahl der Faktoren, die die Ergebnisse beeinträchtigen könnten, zu verringern. In einer ergänzenden Analyse fügten die Autoren eine Vergleichsgruppe ungeimpfter Patienten hinzu.