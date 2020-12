6 Christmas-Getaways, wenn man an Weihnachten nur weg will

Es soll ja Leute geben, die sind (anders als die Autorin dieses Artikels) keine absoluten Christmas-Fans, die den Dezember mit aller Kraft zelebrieren und sich beginnend mit dem 27. des Monats bereits auf das Fest im nächsten Jahr freuen. Lichter, Glühwein, Weihnachtslieder – für die oben Genannten ist das der Traum. Für euch klingt das eher nach einer riesigen, mit Glitzer übersäten Alarmglocke, die dazu aufruft, zu verschwinden, so lange ihr noch könnt? Dann hätten wir da einen Vorschlag: Macht genau das. Natürlich immer schön den Regeln entsprechend und in diesem Jahr für einmal ohne das Land zu verlassen. Wer nicht weiss wohin, der findet hier Inspiration. Denn wann, wenn nicht in diesem Jahr, hat man schon die Chance, diskussionslos fernab vom Familientrubel zu bleiben? #Mindestabstand

Das 7312 in Vals ist exklusiv – aber für uns nur das Beste, oder wie war das? 7132.com

Rechnen wir mal schnell durch: Bahn- oder Flugtickets nach Hause, Geschenke für die Verwandten, der Einkauf für das Christmas-Dinner Nummer eins, zwei und drei – wer Weihnachten feiert, der stürzt sich zwangsläufig in ganz schöne Unkosten. Jetzt mal angenommen, wir streichen das ganze Programm und nutzen das Geld stattdessen für uns. Lägen da nicht ein oder zwei Nächte im Luxushotel drin? Ein Thermenbesuch, eine frei stehende Badewanne mit Ausblick im Zimmer, ein Dinner der Extraklasse. Das 7312 in Vals verspricht genau das. Passt doch nicht ganz ins Budget? Wer frühzeitig (also jetzt!) bucht, spart sich die Übernachtung und geniesst die Therme als Besucher. Mit Aussicht aufs wahrhaftige Winter-Wunderland fast genau so schön.

Offline Date Night daheim

Man muss gar nicht zwingend weg, um nicht erreichbar zu sein. Besonders aktuell, wo nicht ganz klar ist, wie sicher mein Weihnachten wirklich feiern kann. Im Zweifel retten diejenigen, die sich vom Fest fernhalten, sogar Leben. Wenn ihr also nicht heim wollt oder könnt, dann schnappt euch einen sicheren Kontakt und plant kurzerhand eine richtig schöne Date Night. Komplett mit Blumen, Lieblings Playlist, selbst gekochtem Drei-Gänge-Menü, Drinks – was genau passiert, liegt bei euch. Das Handy bleibt den Abend über offline und ihr geniesst statt Hektik endlich mal wieder Romantik pur. Ihr wisst schon, für den waschechten Auszeit-Effekt.

Glamping statt Weihnachten funktioniert in Obergoms. Airbnb

Ihr meint es mit dem «raus aus dem Alltag» sehr wörtlich? Wie wäre es mit Winter Camping der Extraklasse im Wallis statt Weihnachten daheim? Wer schnell ist, ergattert noch einen der sogenannten «Domes» und kann sich dank Schwedenofen und Panoramafenster kuschlig warm an der winterlichen Landschaft draussen erfreuen, statt über Corona Diskussionen mit der Familie verzweifeln. Fürs «glamorous camping» muss pro Nacht CHF 546 eingeplant werden. Dafür sind Frühstück, Willkommensdrink und Fruchtschale inklusive und der 180 Grad Ausblick vom Dach des alten Flugzeughangars sowieso unbezahlbar.

Im hübschen Airbnb mit Pool und Sauna kommen vier Freunde unter. Airbnb

Kein Partner zur Hand? Dann verlasst euch lieber auf den Teil eurer Familie, den ihr euch selbst ausgesucht hat. In der Schweiz haben wir den Luxus, nach wie vor eine Gruppe von bis zu 10 Leuten treffen zu können. Natürlich gilt: je weniger, desto besser. Wer sich aber verantwortungsbewusst verhält und seine Kontakte vorab reduziert, der kann an Heiligabend Freunde genauso treffen, wie die eigene Familie. Zum Beispiel bis zu vier Personen in diesem Condo in Flims, inklusive eigener Sauna und Pool. Klingt besser als Fondue Chinoise bei Tante Regula? Dann schnell sein und für CHF 362 pro Nacht buchen (geteilt durch vier. Klar, oder?).

Unpopular Opinion: Heiligabend zu nutzen, um mal wieder richtig abzuschalten, ist absolut in Ordnung. Auch, wenn das im Spa statt am Familienesstisch geschieht. stadtbadzuerich.ch

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Aber wer sagt eigentlich, dass man die mit Leuten zelebrieren sollte, für die man Selbige gar nicht empfindet? Ist die beste Freundin oder der beste Freund gleichzeitig der Tandem-Weihnachtshasser, verabredet euch für einen private Spa Day. Das geht coronakonform bei euch zu Hause, oder etwa von 10 bis 16 Uhr im Hammam im Volkshaus Zürich oder von 8 bis 17 Uhr im Sole Uno in Rheinfelden. Auch die meisten Day Spas haben an Heiligabend selbst noch offen. Bedingung Nummer eins: Den Eintritt vorab online reservieren! Bedingung Nummer zwei: Den Rest des Abends ungeschminkt und auf der Couch eingerollt verbringen. BFF inklusive natürlich.

Anderen helfen

Ihr seid einfach partout nicht in der Stimmung auf Friede, Freude, Eierkuchen zu tun und wollt an Heiligabend nirgends hin, ausser in euer Bett? Lasst euch von dem Gedanken nicht einlullen, das hilft nicht weiter. Steckt eure Energie lieber in den Gedanken, anderen zu helfen. Sammelt S penden für eine wohltätige Organisation. Fragt, ob ein Verein an Heiligabend Hilfe gebrauchen kann. Die Tafel , die Arche oder die Caritas freuen sich über jeden, der etwas beitragen möchte. Pack t mit an , statt Trübsal zu blasen ! Viele Menschen sind an Weihnachten unfreiwillig allein. Es liegt an uns , dass der Tag für sie trotzdem etwas Gutes hat.