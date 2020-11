Corona-Chaos an den Schweizer Schulen: Kein Tag vergeht, an dem ein Schüler oder gar ganze Klassen nicht in Quarantäne müssen. Dass es nicht ein Online-Unterrichtsmodell für Betroffene gibt, sorgt bei den Schülern für Unmut.

Die Corona-Fälle nehmen zu; sei es am Arbeitsplatz oder in der Schule. Quarantäne und Isolation gehören schon fast so sehr zum Alltag wie Maske und Desinfektionsmittel. An Schulen sorgt dies für grosse Herausforderungen.

Das zeigt ein Beispiel aus Lausanne, wo sich an einem Gymnasium 6 Schüler einer 22-köpfigen-Klasse infiziert haben. Trotz mehrerer positiv bestätigter Fälle mussten die Gymi-Schüler weiterhin in den Präsenzunterricht. Lediglich die 6 Corona-Infizierten sowie 8 weitere Schüler blieben dem Unterricht fern. Ein Schüler der Klasse hatte dann den kantonalen Dienst konsultiert, warum sie weiterhin in die Schule gehen müssen.

Éric Masserey vom Waadter Kantonsärztlichen Dienst sagt: «Infiziert sich ein Sekschüler, überprüft der kantonale Ärztedienst die Situation und bespricht sich mit der Schulleitung. Sofern ein sicheres Besuchen des Präsenzunterrichts – Tragen einer Maske, ausreichender Abstand und alle Infizierten in Isolation – möglich ist, soll der Unterricht weitergeführt werden.»

Kein Online-Unterricht für Schüler in Quarantäne

Mehrere Schüler der betroffenen Klasse am Lausanner Gymnasium sind sich sicher, dass sie sich an der Schule respektiv in der Klasse selbst infiziert haben, wie 20 Minutes schreibt. Eine Alternative zum Präsenzunterricht habe es seitens Schule nicht gegeben. «Wenn über die Hälfte nicht mehr am Unterricht teilnehmen kann, verstehen wir nicht, warum uns die Schule nicht den Fernunterricht ermöglicht», sagt einer der Schüler. Demnach habe die Schule die nötigen Voraussetzungen, um auf Online-Unterricht umzustellen.

Seitens Schule heisst es, Fernunterricht werde nur angeboten, wenn die gesamte Klasse unter Quarantäne gestellt werde. Schüler seien selbst verpflichtet, den Unterrichtsstoff nachzuholen und sich über die Inhalte des Präsenzunterrichtes zu informieren. Würde jedoch die gesamte Klasse unter Quarantäne gestellt, müsste der Fernunterricht spätestens 48 Stunden nach der Ankündigung beginnen.

10’000 Schüler unterschreiben Petition für Online-Unterricht

In Zürich oder St. Gallen haben Schüler Onlinepetitionen lanciert, damit an Gymnasien der Fernunterricht wieder eingeführt wird. «Wir sind freiwillig in einer weiterführenden Schule und fordern Mitspracherecht! Wir wollen in den Fernunterricht», so die Autoren der Petition. In St. Gallen wurden bereits 10’000 Unterschriften gesammelt, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.