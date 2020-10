6 Desinfektionsmittel-Fehler, die du vermeiden solltest

Sie stehen beim Eingang ins Restaurant und Kino, aber auch zu Hause auf dem Pult. Und in der Handtasche oder dem Jackensack führen wir auch ständig ein Fläschli davon mit uns.

In der Corona-Krise ist Desinfektionsmittel unerlässlich geworden. Und jetzt, wo die Zahlen so rapide steigen, ist es um so wichtiger, dass wir es richtig anwenden.