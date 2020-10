6 Dos und Dont’s beim Schlafzimmer einrichten

Du verbringst fast die Hälfte deines Lebens im Schlafzimmer. Umso wichtiger ist, dass du dich in diesem Raum wohl und geborgen fühlst. Schliesslich möchtest du dich dort erholen, träumen und natürlich auch romantische Nächte verbringen – unter anderem als Nesting bekannt. Das Schlafzimmer kuschelig einzurichten, ist mehr als sinnvoll. Was mit den richtigen Möbeln und Accessoires gar nicht mal so aufwendig ist.